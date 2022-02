Zaterdag staan Zulte Waregem en KV Kortrijk tegenover elkaar in de derby. Sowieso een speciale wedstrijd, en al zeker voor Timothy Derijck (34). De verdediger trok in januari de deur in Kortrijk achter zich toe en keerde terug naar Zulte Waregem. Een dikke maand later kijkt hij met Essevee zijn voormalige ploegmakkers in de ogen.