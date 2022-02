Revelatie Ilias Sebaoui doet het Kiel weer beetje dromen: “1A of 1B, ik blijf bij Beerschot”

In donkere tijden stralen lichtpuntjes altijd net iets harder. Ilias Sebaoui (20), de rijzende ster van Beerschot, doet de supporters weer een beetje dromen. Wie weet helpt de 20-jarige aanvaller zijn club nog wel op miraculeuze wijze aan een verlengd verblijf in 1A. Sebaoui spreekt zoals hij voetbalt: vinnig, met veel vertrouwen en recht op zijn doel af. “1A of 1B, ik speel volgend jaar bij Beerschot. Die liefde van de fans maakt me alleen maar beter.”