Leidster van Canadees ‘vrijheidskonvooi’ opgepakt

Tamara Lich, een van de leiders van het zogenaamde ‘vrijheidskonvooi’ in Canada, is donderdagavond gearresteerd door de politie. Dat meldt de beweging achter de protesten tegen de coronamaatregelen via Twitter.

“Zij die een van de organisatoren van het ‘vrijheidskonvooi’ is, werd opgepakt zonder weerstand te bieden”, klinkt het. Enkele uren voordien had de politie nog een ultimatum gesteld aan de betogers. Lich zei toen, in een video die op sociale media gedeeld werd, dat haar arrestatie “nu onvermijdelijk” was.

De Canadese premier had eerder donderdag gezegd dat “de illegale blokkades en bezettingen niets te maken hebben met vreedzame betogingen” en kondigde aan dat hij de noodwet zou activeren om een einde te maken aan het protest van het ‘vrijheidskonvooi’ in Canada, dat al meer dan twee weken aanhoudt.