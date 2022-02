Verenigde Staten denken dat overeenkomst met Iran over nucleaire deal “mogelijk is” in komende dagen

De Verenigde Staten zijn van oordeel dat er “substantiële vooruitgang” geboekt is tijdens het internationale topoverleg over het Iraanse nucleaire programma in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Een overeenkomst is volgens Washington mogelijk “in de komende dagen, als Iran het ernstig meent”.

Elke vertraging “ver na deze deadline” zou volgens een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken “een zware bedreiging vormen voor de mogelijkheid om een akkoord te bereiken”.

Een week geleden begonnen in Wenen nieuwe onderhandelingen over het herstel van het atoomakkoord uit 2015. Die deal wordt niet meer door Iran nageleefd omdat de Verenigde Staten zich in 2018 eenzijdig terugtrokken. De toenmalige Amerikaanse president Donald Trump wilde daarmee een bredere overeenkomst afdwingen waar ook onder meer het raketprogramma in opgenomen was.