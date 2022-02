Ruim 7 procent van volwassenen in VS identificeert zich als LGBT

In de Verenigde Staten identificeert 7,1 procent van de volwassenen zich als LGBT (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, trans). Dat percentage is verdubbeld sinds 2012. Dat blijkt donderdag uit cijfers van peilingbureau Gallup.

Van de 12.000 Amerikanen die telefonisch bevraagd werden in 2021 gaf 86,3 procent aan heteroseksueel te zijn, 7,1 procent LGBT en 6,6 procent gaf geen antwoord. De peiling werd een eerste keer uitgevoerd in 2012. Het aandeel personen die zich identificeren als LGBT bedroeg toen 3,5 procent. Het is sindsdien onafgebroken toegenomen.

Het aandeel LGBT-mensen is groter bij de jongere generaties, en dan met name bij Generatie Z. Dat zijn mensen geboren tussen 1997 en het begin van de jaren 2010. Zo identificeert vandaag 20,8 procent, of een op de vijf, van de volwassenen van Generatie Z zich als LGBT. Dat is het dubbele van de 10,5 procent bij de “millenials” (geboren tussen 1981 en 1996). Het percentage daalt tot 4,2 procent voor Generatie X (1965-1980) en tot 2,6 procent voor de babyboomers (1946-1964).