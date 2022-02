Voor het eerst in vijf jaar wilde polio ontdekt in Afrika

In het Afrikaanse Malawi is een kind besmet geraakt met het poliovirus type 1, dat mogelijk tot onherstelbare verlamming leidt. Het gaat om het eerste geval dat in Afrika is ontdekt in meer dan vijf jaar, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie. Type 1 is de enige wilde variant die nog circuleert in de wereld, nadat twee andere types in 2015 waren uitgeroeid.

De Malawische autoriteiten waarschuwden dat de PVS1-stam was aangetroffen bij een kind in de hoofdstad Lilongwe. Labotests tonen aan dat er een verband bestaat met de stam die circuleert in de provincie Sindh in Pakistan. De virusvariant is nog steeds endemisch in twee landen: Pakistan en buurland Afghanistan.

“Aangezien dit een uit Pakistan geïmporteerd geval is, heeft deze vaststelling geen gevolgen voor de certificering van Afrika als een poliovrije regio”, aldus de WHO. Het continent heeft die status in augustus 2020 gekregen, toen alle vormen van het wilde virus waren uitgeroeid.

Het laatste geval van het wilde poliovirus werd in 2016 gemeld, in het noorden van Nigeria. Niet-wilde vormen van het virus worden wel nog steeds gemeld, maar zijn veel minder ernstig.

Polio, een infectie veroorzaakt door het poliovirus, is een ziekte die vooral jonge kinderen treft en kan leiden tot onherstelbare verlamming. Tegen de ziekte bestaat geen behandeling, maar wel een vaccin. In ons land is het poliovaccin de enige verplichte inenting.

Het wilde poliovirus kan van mens op mens overgaan als kleine beetjes uitwerpselen van een besmet persoon in eten of drinkwater terechtkomen, bijvoorbeeld wanneer iemand die de ziekte heeft de handen niet goed wast.