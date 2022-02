Afghaanse jongen (9) die vastzat in put is overleden: “Haider laat ons achter met gebroken harten”

Het 9-jarige Afghaanse jongetje dat drie dagen geleden in een put was gevallen, is overleden. Dat meldt een woordvoerder van de taliban.

Haider viel dinsdag in een 25 meter put in het door droogte geteisterde dorp Shokhak, in de zuidoostelijke provincie Zabul. Volgens zijn grootvader was de jongen gevallen toen hij probeerde een volwassene te helpen bij het boren van een nieuwe waterput.

Op videobeelden gemaakt door een camera die donderdag in de put werd neergelaten, was nog te zien hoe het jongetje op tien meter diepte vastzat. Op dat moment kon hij zijn armen en bovenlichaam nog bewegen. In één van de video’s huilde en kreunde de jongen, in een andere hoorden we hem praten met zijn vader. “Haider, praat met me. We proberen je eruit te krijgen. Gaat het, mijn zoon? Praat met me en huil niet, we werken eraan om je eruit te krijgen”, zei de vader. “Oké, ik blijf praten”, antwoordde de jongen toen met een klein stemmetje.

Reddingsactie

De taliban lanceerden een reddingsoperatie, waarbij graafmachines grote greppels groeven om zo toegang te krijgen tot de put. Toen de reddingswerkers de jongen vrijdagochtend uit de put konden halen, was er even hoop. “Haider werd uit de put gehaald maar zijn lot is nog onduidelijk”, schreef Abdullah Azzam, secretaris van vicepremier Abdul Ghani Baradar, toen op Twitter. “Hij krijgt zuurstof en volgens de dokters leeft hij. De overheid heeft gedaan wat ze kon. De rest is in de handen van Allah. Bid voor het leven van Haider.”

Maar enkele minuten later bleek al dat de jongen overleden was. “We behoren toe aan Allah en we keren naar Hem terug. Haider laat ons achter met gebroken harten”, aldus Azzam.

Het incident doet denken aan de 5-jarige Marokkaanse jongen Rayan, die begin februari overleed nadat hij in een put van 32 meter diep was gevallen. Het kostte reddingswerkers vijf dagen om de kleuter uit de put te halen, Rayan was al gestorven toen de hulpdiensten hem bereikten.

