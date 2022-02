Opvallend: Vitesse-coach wist niets van schorsing Loïs Openda en krijgt daarvoor kritiek

Openda knalde een kwartier voor tijd de aansluitingstreffer tegen de touwen. Het was al zijn derde goal in deze Conference League en zijn zestiende in totaal dit seizoen. Maar er was ook minder goed nieuws, onze landgenoot kreeg in het absolute slot immers nog een gele kaart en is zo geschorst voor de terugwedstrijd. “Ik weet niet waarom hij mij geel gaf, maar oké. Ik zal mijn ploeggenoten steunen. Of het team niet te afhankelijk van mij is? Nee, Vitesse is niet afhankelijk van mij. Iedereen is gefocust. We moeten blijven geloven”, zei Openda na afloop voor de camera van ESPN.

Thomas Letsch reageerde verrast toen hij na de wedstrijd hoorde dat Openda geschorst is voor de terugwedstrijd. “Ja, het was een domme gele kaart. Is hij geschorst? O, not good. Hij is inderdaad belangrijk.”

Voormalig Nederlands voetballer Pierre van Hooijdonk was analist voor ESPN en pakte Letsch na afloop hard aan omdat hij niet wist welke spelers een schorsing riskeerden. “Amateuristisch”, noemde Van Hooijdonk het. “Dat je als trainer niet op de hoogte bent van de gele kaarten-status van jouw elftal met name van je beste speler. Is he suspended? Kom op, hè… Ik vind het waanzin ten top: zowel van de trainer en de mensen daaromheen als de speler zelf.”

Voor Rapid Wien scoorde Ferdy Druijf (ex-KV Mechelen) overigens de openingsgoal.