“De kinderen zaten net aan het ontbijt”: school in oosten van Oekraïne beschoten, niet duidelijk wie granaat afvuurde

Een school in de Donbass-regio, in het oosten van Oekraïne, is donderdag geraakt door twee granaatinslagen. Rusland en het Westen beschuldigen elkaar ervan het geschut te hebben afgevuurd.

In een muur in de turnzaal van de Skazka-school in Stanitsa is een groot gat geslagen door de inslag van een granaat. Een andere granaat viel op de speelplaats, waar een krater is geslagen tussen twee glijbanen. “De ontploffing gebeurde omstreeks 9 uur”, vertelt lerares Natalia Slessareva (54). “Ik was in de wasserette, en werd door een schokgolf tegen de deur geslingerd. Ik voelde de rechterkant van mijn hoofd niet meer.”

Volgens Slessareva zaten twintig kinderen toen in de eetzaal. “Ze zaten te ontbijten op het moment van de explosie. Daarna moesten ze naar de turnles. Als de explosie 15 minuten later had plaatsgevonden, hadden de gevolgen catastrofaal kunnen zijn.” Normaliter biedt de school plaats aan 57 kinderen, maar omwille van de coronamaatregelen in Oekraïne waren de meeste kinderen thuisgebleven. Drie volwassenen raakten gewond.

Stanitsa is een klein stadje pal op de frontlinie tussen het Oekraïense regeringsleger en de door de Russen gesteunde separatisten in de Donbass-regio. De stad werd donderdag getroffen door 32 granaten, maar het is niet duidelijk wie het artilleriegeschut afvuurde. De rebellen en de Russen wijzen met een beschuldigende vinger naar het Oekraïense leger, het Westen is van mening dat het gaat om een zogeheten ‘false flag’-operatie die de Russen een excuus moet geven om over te gaan tot de aanval.

© AP

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS