Indiase rechtbank veroordeelt 38 beklaagden ter dood voor bomaanslagen uit 2008

Een Indiase rechtbank heeft vrijdag 38 mensen ter dood veroordeeld in het proces over de bomaanslagen in Ahmedabad in 2008. Bij die terreuraanval kwamen 56 mensen om het leven en vielen meer dan 200 gewonden.

Op 8 februari had de rechtbank al 49 mensen veroordeeld voor moord en samenzwering. Vrijdag werd tegen 38 van hen de doodstraf uitgesproken. De andere elf kregen een levenslange gevangenisstraf. Nog 28 andere verdachten werden begin februari al vrijgesproken. Meer dan 1.100 getuigen werden opgeroepen in het massaproces, dat ondertussen al meer dan tien jaar in beslag neemt.

Op 26 juli 2008 pleegde de bende een reeks bomaanslagen in Ahmedabad. Op ongeveer zeventig minuten gingen maar liefst 21 bommen af op verschillende drukbezochte plekken, waaronder een ziekenhuis. De Indiase Moedjahedien, een islamitische terroristische organisatie, eiste het geweld op. Deze terreurgroep richtte in 2008 ook andere bloedbaden aan, onder meer in de hoofdstad New Delhi en in de toeristische stad Jaipur, in het noorden van het land.

De aanslagen in Ahmedabad zouden als vergelding hebben gediend voor de driedaagse gewelduitbarsting in de deelstaat Gujarat in 2002. Die extreme botsing tussen verschillende religieuze gemeenschappen heeft toen het leven gekost aan meer dan 2.000 personen, voornamelijk moslims. Het geweld brak uit nadat 59 hindoes waren omgekomen in een brandend treinstelsel. Aanvankelijk dacht men dat een groep moslims de brand had gesticht, maar later bleek dat het om een ongeval ging.

De doodstraf maakt in India nog steeds deel uit van het rechtssysteem. Momenteel wachten nog zowat 488 gevangenen op hun executie. De laatste uitgevoerde doodstraf dateert van maart 2020, toen vier mannen werden opgehangen voor het doden en verkrachten van een studente in New Delhi.