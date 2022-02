13-jarige jongen sterft bij nachtelijke brand in leegstaande woning: “We hebben geen idee wat die tien mensen daar deden”

Bij een brand in een leegstaande woning in Linkebeek is donderdagnacht een 13-jarige jongen uit het Brusselse om het leven gekomen. Een drietal andere aanwezigen raakten ook gewond. Het zou om een accidentele brand gaan.

Kort voor 2 uur kwam er bij de hulpdiensten een oproep binnen over een buitenbrand onderaan de Hollebeekstraat in Linkebeek. Op basis van andere oproepen werd snel duidelijk dat de situatie veel ernstiger was. De brandweerzone Vlaams-Brabant stuurde verschillende ploegen ter plaatse en ook vanuit de Brusselse brandweerkorps kwam er de nodige ondersteuning. “De brand situeerde zich op de zolderverdieping en was uitslaand”, zegt brandweerwoordvoerder Alain Habils.

De brandweer had de situatie uiteindelijk relatief snel onder controle. Maar toch was de tol zwaar. Een van de aanwezigen, een jonge tiener zou later blijken, werd bewusteloos uit het pand gehaald. Het slachtoffer werd gereanimeerd en afgevoerd naar het ziekenhuis, maar overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen. “Bij de brand is er een 13-jarige jongen uit het Brusselse om het leven gekomen”, zegt burgemeester Yves Ghequiere (Link@venir). “Drie andere aanwezigen raakten gewond. Zij werden afgevoerd naar het ziekenhuis maar zijn er niet erg aan toe.”

Geen brandstichting

Over de omstandigheden van de brand bestaat nog veel onduidelijk. “Ik heb van de hulpdiensten vernomen dat het om een accidentele brand en dus zeker niet om brandstichting gaat”, gaat burgemeester Ghequiere verder. “Op het moment van de brand waren er in de woning tien personen aanwezig, onder wie verschillende minderjarigen. Hoe het mogelijk is dat daar verschillende jongeren aanwezig waren, is nog onduidelijk. Dat zal het onderzoek aan het licht moeten brengen. Het is wel zo dat minstens één aanwezige de toestemming had van de eigenaar om in het pand te verblijven. Die persoon heeft recent een aanvraag ingediend om er gedomicilieerd te worden, maar die aanvraag was nog niet rond. Ook drie anderen zouden zo’n aanvraag indienen. Maar dat verklaart nog niet waarom ze daar met tien in plaats van met vier aanwezig waren.”

Zware schade

De woning, opgenomen in de inventaris onroerend erfgoed waarin het omschreven staat als een neoclassicistisch burgerhuis, liep bij de brand zware schade op. Bij de politiediensten is het pand alvast niet onbekend. De politie moest er eerder al verschillende keren langs gaan omwille van overlast.

Tot vorige week liep er overigens nog een openbaar onderzoek over het terrein waarop de woning staat. De eigenaar diende immers een verkavelingsvergunning in, maar de omwonenden zien de plannen niet meteen zitten. Ze vinden dat het project het landschap ontsiert, dat de geplande woningen te groot zijn en dat er te veel bomen moeten sneuvelen. “Tussen de aanvraag tot verkavelingsvergunning en de brand is er geen enkele link”, verzekert de burgemeester.