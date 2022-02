Metershoge golven, woelige zee en rukwinden van 160 kilometer per uur: zo sloeg de storm al toe in Europa

Storm Eunice is in aantocht nadat Dudley met heel wat geraas over Europa trok. In ons land worden windstoten van 140 kilometer per uur voorspeld en worden mensen aangeraden om zo veel mogelijk binnen te blijven. De rukwinden veroorzaakten woensdag al heel wat schade in België, maar ook andere Europese landen bleven niet gespaard. Vooral de Britse eilanden kregen het hard te verduren en bereiden zich vrijdag voor om opnieuw hard getroffen te worden. In het Britse Cornwall maten storm chasers vanochtend rukwinden die tot 160 kilometer per uur haalden. De storm levert hier en daar echter ook prachtige beelden op en één waaghals amuseerde zich te pletter in de hoge golven voor de Britse kust.