Steven Van Gucht: “We evolueren naar staart van vijfde golf”

“We evolueren stilaan richting de staart van de vijfde golf.” Dat heeft viroloog Steven Van Gucht vrijdag gezegd op een persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum over de coronasituatie in ons land.

Alle coronaparameters, behalve het aantal overlijdens, gaan in dalende lijn, zo blijkt uit de recentste epidemiologische update van gezondheidsinstituut Sciensano. “Helaas zullen we in de komende dagen wel de kaap van 30.000 coronadoden overschrijden”, zegt Van Gucht.

Wat betreft het aantal bezette bedden op intensieve zorg (350), voldoen de cijfers nu al aan de voorwaarden voor code oranje. “Mogelijk duiken we volgende week onder de 300 bedden. Dat is een van de voorwaarden om naar code geel over te gaan”, aldus Van Gucht. De piekbezetting van de vijfde golf lag op maandag 7 februari met een totaal van 440 patiënten.

Voor het aantal nieuwe ziekenhuisopnames (246) geldt echter nog steeds code rood. “Pas binnen één à twee weken zullen we onder een gemiddelde van 150 opnames per dag gaan”, zegt de viroloog. Pas dan is aan beide voorwaarden voor code oranje voldaan. “De drempel van 65 ziekenhuisopnames, die nodig is voor code geel, zullen we pas in de loop van maart bereiken.”

Het aantal nieuwe besmettingen per dag in de periode van 8 tot 14 februari is met 44 procent gedaald tot gemiddeld 12.931. “De besmettingen blijven zo aan hetzelfde tempo dalen als vorige week, aldus Van Gucht. De daling is het sterkst bij kinderen en tieners, met bijna de helft minder gevallen dan vorige week. De meeste besmettingen vinden plaats bij dertigers.

In Wallonië daalt het aantal besmettingen iets sneller (- 50 procent) ten opzichte van Vlaanderen, met een daling van ongeveer 40 procent.

Van Gucht raadt aan het effect van de versoepelingen die vandaag/vrijdag zijn ingegaan, eerst een drietal weken af te wachten vooraleer opnieuw te versoepelen.

Nieuwe subvariant goed voor 17 procent van besmettingen

De nieuwe subversie BA.2 van de omikronvariant van het coronavirus maakt momenteel 14 procent uit van alle coronagevallen in België. BA.2 zou in de komende weken dominant kunnen worden, voorspelt Van Gucht. Omikron (BA.1) en de subversie BA.1.1 zijn momenteel nog goed voor 86 procent van de besmettingen. Nog slechts 0,3 procent van de geregistreerde gevallen zijn van de deltavariant.

Over de epidemiologische impact van de nieuwe subversie maakt Van Gucht zich niet al te veel zorgen. “Het aantal besmettingen zou kunnen stijgen, maar dat zal vooral liggen aan de toename van contacten tussen mensen”, legt hij uit. “Dat zie je bijvoorbeeld in Denemarken, waar vroeger versoepeld is dan in België. De andere cijfers stijgen daarom niet per se. We verwachten niet te veel bijkomende druk.”