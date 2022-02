AA Gent - Seraing gaat gewoon door, Nederlandse voetbalbond last wel alle duels af door storm Eunice

AA Gent neemt wel specifieke maatregelen voor het duel vanavond en zal alle plastic naders vervangen door herashekken. De tentjes voor CST-controles rond stadion worden niet opgesteld en al het materiaal dat los hangt, wordt gefixeerd.

Ook het 1B-duel tussen Lierse en Westerlo gaat overigens gewoon door vanavond.

Een heel ander verhaal krijgen we in Nederland. Daar heeft de KNVB in overleg met de betreffende clubs besloten om alle duels te schrappen, omdat de veiligheid van onder meer de spelers en supporters rond de stadions niet gegarandeerd kan worden. De wedstrijden worden volgens de KNVB “op korte termijn” opnieuw ingepland.

In de loop van de middag trekt de storm Eunice over de Lagelanden. Om 20.00 uur stond in de Eredivisie de wedstrijd Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam op het programma, in de Keuken Kampioen Divisie zouden op dat tijdstip zeven duels beginnen. Voor het eerst in drie maanden mochten de voetbalclubs weer de volledige capaciteit van hun stadions gebruiken. Fortuna Sittard had een groot deel van de ruim 12.000 toegangskaarten verkocht voor het duel met Sparta.