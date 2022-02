Prinses Astrid lacht rugproblemen weg: “Bijna achter de rug”

Het gaat stilaan beter met prinses Astrid (59), die nog herstelt van een valpartij. Nadat ze lange tijd bedlegerig was en haar rugproblemen haar ook mentaal hadden gekraakt, ziet ze het weer positief in. Ze kan nu zelfs grapjes maken over haar gezondheidsklachten. En dan is er nog het vooruitzicht dat haar oudste dochter Maria Laura gaat trouwen.

Prinses Astrid brak op het einde van de zomervakantie haar ruggenwervel bij het sporten. De artsen schreven haar rust voor en de afspraken in haar agenda werden geschrapt. De revalidatie verliep moeizaam. Niet alleen fysiek - ze was wekenlang aan haar bed gekluisterd - ook mentaal, omdat ze niks om handen had.

Na vijf maanden afwezigheid vervulde Astrid vorige maand haar eerste officiële opdracht: een werkbezoek aan de haven van Zeebrugge. En donderdag woonde ze met de koninklijke familie een herdenkingsdienst in de kerk van Laken bij. Daarbij ging alle aandacht naar haar vader koning Albert en halfzus prinses Delphine, die voor het eerst samen op een publieke activiteit verschenen.

In de schaduw van dat historische moment vroegen royaltyfans Astrid hoe het met haar ging, en dan vooral met haar rug. “Beter, beter”, antwoordde de prinses. Ze maakte er zelfs een grapje over: “Maar het is nog niet totaal achter de rug.”

Andere volgers van het koningshuis feliciteerden haar met de verloving van haar dochter Maria Laura (33). Die maakte onlangs bekend dat ze gaat trouwen met haar Brits-Franse vriend William Isvy. Het huwelijk vindt in de tweede helft van dit jaar plaats in Brussel. “We kijken ernaar uit. Absoluut”, liet Astrid weten. (Lees verder onder de foto)

Maria Laura (met verlovingsring) en William. — © Andrew Ferraro

Handelsambassadeur

Prinses Astrid gaat binnenkort trouwens weer op economische zending. Nadat ze door de coronacrisis bijna twee jaar lang haar rol van handelsambassadeur van België niet kon opnemen, heeft ze drie missies voor 2022 op de planning staan en al twee voor 2023. Haar eerste wordt Londen in mei, uitgerekend de stad waar haar dochters Maria Laura en Luisa Maria wonen.

De agenda met handelsmissies van prinses Astrid: