Bel de brandweer, want Loïs Openda (22) is ‘on fire’. Tegen Rapid Wien in de Conference League (2-1-verlies) maakte de Club Brugge-huurling alweer zijn zestiende doelpunt voor Vitesse. Waar ligt zijn toekomst? Zeker niet in de GelreDome, een terugkeer naar Club is in theorie wel een optie. Een stand van zaken.