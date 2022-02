Vincent Kompany is beducht voor Genk, maar wil eindelijk die eerste topper winnen: “Deze keer ook het verschil maken”

Anderlecht won dit seizoen nog niet één topper, Standard zetten we niet meer in die categorie. Zondag tegen RC Genk moet paars-wit daar verandering in brengen. Coach Vincent Kompany besprak voor de match verschillende thema’s. Van het rugnummer 10 voor Verschaeren over Onuachu en Ito tot de nieuwe VAR-procedure.

Nog geen topper gewonnen

Anderlecht speelde al goeie topwedstrijden, maar kon nog geen enkele winnend afsluiten. Gelijk tegen Club en Gent, verloren van Union, Antwerp en RC Genk. Thuis tegen de Limburgers moet het zondag lukken.

“We kijken uit naar die wedstrijd”, aldus Vincent Kompany. “Uit een topper haal je sowieso motivatie. Wat er bij ons aan ontbreekt, is het verschil maken. We speelden ons spel tegen Club Brugge en Gent, maar konden toen geen afstand nemen. Nu proberen we dat wel. We concentreren ons op ons eigen voetbal, maar Genk is wel te duchten. Zowel kwalitatief als kwantitatief hebben ze één van de breedste kernen in België. Een goeie mix met enkele goeie jongeren.”

Kompany is op zijn hoede voor Genk-spits Paul Onuachu. — © Dick Demey

Onuachu en Ito

Op individuele profielen gaat Kompany niet graag in, maar hij heeft wel bewondering voor enkele Genk-spelers. Zeker voor Paul Onuachu en Junya Ito. “Ik ga hier niet te veel met bloemen gooien, maar ik kan wel wat Genk-spelers noemen met een mooi profiel. Tegen Onuachu heb ik drie jaar geleden zelf nog gevoetbald. Het mooie is dat die jongen een grote evolutie heeft gemaakt. Hij speelt nu anders. We gaan hem collectief moeten opvangen. Als je dat man tegen man uitspeelt, los je dat niet op.”

Verschaeren en rugnummer 10

Yari Verschaeren treedt zondag voor het eerst aan met rugnummer 10. Anderlecht bood hem aan om zijn nummer 51 in te ruilen voor dat legendarische cijfer. “Dat is symbolisch. Yari heeft dat niet zelf gevraagd, maar voor onze jonge spelers willen wij een zekere logica hanteren. Wie vijf goeie matchen heeft gespeeld moet niet afkomen met de vraag om van rugnummer te wisselen, maar wie op lange termijn belangrijk is heeft daar wel recht op. Hannes Delcroix is ook naar rugnummer 3 geëvolueerd. Yari krijgt nu de 10. Ik hoop dat andere jeugdproducten dat voorbeeld volgen.”

Yari Verschaeren krijgt rugnummer tien bij Anderlecht. — © BELGA

Er wordt gezegd dat Kompany liever niet heeft dat spelers met héél hoge rugnummers aantreden. Kouamé speelt nochtans met 99 omdat de 9 niet vrij was. “Goh, eigenlijk kan het me niet zoveel schelen”, countert de trainer. “Alleen als iemand het nummer 69 vraagt, zou ik raar opkijken (lacht). Maar ik heb in mijn carrière wel wat spelers gekend met opmerkelijk hoge rugnummers. Zelf heb ik altijd met de 4 gespeeld, maar niet bij Anderlecht. Daarvoor ben ik hier niet lang genoeg gebleven.”

De nieuwe VAR-procedure

Nog opmerkelijk. Kompany deed na Zulte Waregem uitspraken over de lange wachttijden bij VAR-interventies. In het belang van het Belgisch voetbal vond hij dat niet kunnen. De procedure werd meteen daarna aangepast. Als het nu niet lukt om in zo’n 2 minuten een buitenspellijn te trekken of als er meer dan twee pogingen nodig zijn, wordt de beslissing van de ref op het veld gevolgd. “Ik heb gewoon mijn mening gegeven en de media hebben er een oproep van gemaakt. Een pluim ook voor jullie, dat is gewoon algemeen belang. Het is niet in het voordeel van één club of van één individu. Als we vaker in het algemeen belang zouden denken, zou dat leiden tot een betere competitie.”