Schreuder ziet puzzelstukjes stilaan in elkaar passen bij Club Brugge (wat slecht nieuws is voor Vormer): “Heel tevreden over Odoi”

Een retourtje Eupen op zondag, waar de trainer deze week mocht beschikken. Club Brugge wil de goede lijn doortrekken en Union verder opjagen. Schreuder hoopt dat de zege tegen Charleroi voor een déclic heeft gezorgd. En had slecht nieuws voor Vormer. “Iemand als Odoi is belangrijk als je ploeg extreem aanvallend is ingesteld.”

Wat weet jij over Eupen, Alfred Schreuder? “Dat ze net hun trainer hebben ontslagen”, counterde de coach van Club Brugge meteen. “En dat hun nieuwe coach Valkanis heeft samengewerkt met John Van ’t Schip en Aaron Winter bij Griekenland.” Schreuder en zijn mannen vertrekken zaterdagavond al richting Eupen, waar ze in de regio overnachten. Verre trip of niet: de match van zondag moet gewoon een driepunter opleveren. “Of ik het gevoel heb dat de puzzelstukjes in elkaar vallen? Ja, tegen Charleroi heb ik heel veel goede dingen gezien. Af en toe was het slordig, en naar het einde van de match hebben we te veel kansen weggegeven. Onze pressing zat ook goed.”

En ondertussen heeft Schreuder ook een overvloed aan keuze in zijn kern. Lang, Buchanan, Skov Olsen, De Ketelaere, Dost: allemaal waardevolle pionnen, maar er mogen maar elf spelers starten. “Je gaat altijd kijken naar wat het beste past”, ontweek Schreuder die vraag, maar veel wijzigingen in vergelijking met Charleroi worden niet verwacht. Buchanan is opnieuw beschikbaar na zijn coronabesmetting, ook Dost en Balanta komen terug in de kern. “Voor Buchanan ziet het er goed uit: het is belangrijk dat we hem terug hebben”, aldus Schreuder. “Verder is iedereen fit.”

Tevreden over Odoi

Weinig wijzigingen, dat betekent slecht nieuws voor Ruud Vormer. De aanvoerder belandde op de bank en ziet Odoi tegenwoordig op de ‘zes’ spelen. En aangezien Schreuder tevreden is over zijn aanwinst, komt daar niet snel verandering in. “Ik ben blij met hoe hij dat invult”, klinkt het. “Je ziet dat er een bepaalde groei in zijn spel zit. Dat heb ik vorige week ook aangegeven. Als met een extreem aanvallende ploeg speelt, moet je iemand hebben die op die positie de boel dichthoudt. Daarom is het belangrijk dat hij daar kan spelen.” Bij een ander vraag kwam Schreuder zelfs nog eens terug op Vormer. “Ik vind dat iedere speler elke dag moet laten zien dat hij klaar is. Het kan altijd gebeuren dat je eventjes niet speelt: kijk naar Ruud. We hebben gewoon heel veel goede spelers. En elke speler moet duidelijkheid hebben over zijn rol.”

Dat Club in een goede vibe zit na de belangrijke zege tegen Charleroi, moge wel duidelijk zijn. Maar dat vraagt nu om bevestiging. “Na Gent was de sfeer enkele dagen minder: dat is logisch als je thuis verliest. Maar we moeten ons over zo’n momenten zetten”, knikt Schreuder. “De jongens hadden ook de match van Union gezien en waren blij na Charleroi. Het is nu zaak om te blijven vechten voor het team en een hoge eindklassering.”