Technisch directeur Borussia Dortmund gefrustreerd na zware nederlaag in Europa League: “Genante prestatie van begin tot einde”

Na de verrassende en zware 2-4-nederlaag van Borussia Dortmund tegen Rangers FC in de Europa League donderdagavond, is het stilaan crisis bij de ploeg van Thorgan Hazard, Thomas Meunier en Axel Witsel. Technisch directeur Michael Zorc haalde daags na de uitglijder uit naar de spelersgroep en benadrukt dat trainer Marco Rose niet hoeft te vrezen voor het verliezen van zijn job.

Volgens het Duitse Sky werd er donderdagavond laat vergaderd over het mogelijke ontslag van Rose, maar dat wordt ontkend door technisch directeur Zorc. Hij staat volledig achter Rose. “Het wegsturen van de coach is iets normaals in deze branche, maar wij gaan hier niet in mee’, zei Zorc tegen Sport1. “Marco Rose heeft onze volledige steun. Ik zie het team als verantwoordelijk voor deze nederlaag. Over onze trainer hoeven we het niet te hebben.”

Het team dus, met Axel Witsel donderdagavond in de basis en Thorgan Hazard op de bank. Meunier ontbrak door een blessure. Zorc had zich donderdagavond enorm gestoord aan wat hij op het veld zag. “Ik ben nu nog net zo overstuur en geschokt als gisteravond. Het was een gênante prestatie van de eerste tot de laatste minuut, die gewoon totaal ongepast was voor een Europa League-wedstrijd. Ons team was geen moment klaar voor deze wedstrijd. Donderdagavond, de schijnwerpers aan, lichte motregen, je speelt tegen Rangers: wat wil je nog meer als voetballer? En dan speel je zo traag, ben je altijd een stap te laat, toon je geen bereidheid…”

“Ik denk niet dat dit een kwestie van talent of kwaliteit is. Het is een kwestie van houding”, ging hij verder. “Als het team ballen heeft, draaien ze dit nog om in de tweede wedstrijd.”