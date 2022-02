Union-assistent Karel Geraerts vol vertrouwen naar wedstrijd tegen Charleroi: “Geen enkele reden om plots te twijfelen aan onszelf”

De rug rechten. Dat is het doel van Union zaterdagavond op bezoek bij Charleroi. Na de verrassende 0-1 nederlaag tegen het compacte blok van Sint-Truiden afgelopen weekend, moet er tegen de Carolo’s opnieuw gewonnen worden. “Natuurlijk hebben we op training wat extra gefocust op het spelen tegen een laag blok. Maar we houden ook vast aan onze eigen filosofie”, aldus assistent-trainer Karel Geraerts.

Geen Felice Mazzu op de wekelijkse persbabbel bij Union. De 55-jarige coach vaardigde door zijn drukke agenda zijn assistent Karel Geraerts (40) af om de persconferentie op zich te nemen. “En hij had mij al aan het begin van de week gevraagd om deze persconferentie te leiden, aangezien deze wedstrijd tegen Charleroi ook voor mij speciaal is”, gaf Karel Geraerts – tussen 2014 en 2016 nog speler bij Charleroi - aan.

Union ging vorig weekend verrassend onderuit tegen Sint-Truiden, maar dat is volgens Geraerts niet echt een probleem. “Of we nu terug met de voetjes op de grond staan? Ik denk niet dat dat de juiste benaming is. Elke ploeg verliest wel eens een wedstrijd, dat is niet meer dan normaal. We kunnen onze spelers niets verwijten: ze hebben alles gegeven, maar vaak werden foute keuzes gemaakt of waren we te slordig. We hebben de wedstrijd goed geanalyseerd, en ik ben zeker dat er morgen opnieuw een sterke ploeg tussen de lijnen zal staan.”

© Joren De Weerdt

Laag blok

Tegen een laag blok had Union enorm veel moeite om kansen te creëren. Ook tegen Charleroi zal een compact blok ontwricht moeten worden. “Natuurlijk hebben we daar deze week aandacht aan besteed op training, maar we hebben ook verder gewerkt aan onze eigen filosofie. We moeten niet plots al te veel beginnen veranderen, maar we mogen ook niet blind zijn voor bepaalde gebeurtenissen die zich tijdens wedstrijden voordoen. Tegen Sint-Truiden speelden we inderdaad tegen een laag blok, maar zo hebben we nog al wedstrijden gespeeld die wél goed verliepen. Maar we werken hard om nog beter tegen dit soort teams te kunnen spelen.”

“Maar de nederlaag van vorige week doet ons absoluut niet twijfelen”, gaat Geraerts verder. “Zoals gezegd: verliezen hoort bij het voetbal. Tegen Charleroi moet er wel een goede reactie komen, dat is het belangrijkste. Maar dat zal niet makkelijk worden: Charleroi heeft een grote kern met spelers met enorme kwaliteiten. Het zou zelfs twee elftallen kunnen opstellen, en dat is denk ik hun grootste kwaliteit.”

Union verloor dit seizoen nog nooit twee keer op een rij punten in de competitie. Qua veerkracht kan dat tellen. “Onze spelers haten het om een wedstrijd te verliezen”, vertelt Geraerts. “Of het nu op training is of in een echte wedstrijd: iedereen wil steeds winnen. Ik vind dat een buitengewone kwaliteit die Mazzu aan deze spelersgroep heeft bijgebracht. Dit zou eigenlijk de cultuur van de club moeten worden: enkel spelers of coaches met die mentaliteit om nooit te willen verliezen zouden moeten aangetrokken worden door de club.”

© BELGAIMAGE

Ook goed nieuws

Spotten we daar toch een beetje jaloezie? Terwijl Charleroi dus over meer dan genoeg spelers beschikt, moet Union het zaterdag zonder drie sleutelspelers doen. Nielsen, Kandouss en Van der Heyden zijn geschorst. “Maar hun vervangers zullen zeker klaar zijn voor de wedstrijd”, maakt Geraerts zich ook hier geen zorgen. “We hebben een goede groep, en het hele seizoen hechten we al veel belang aan de volledige kern. De spelers die op het veld zullen staan, zullen weten wat ze moeten doen.”

Bovendien was er ook goed nieuws: Kaoru Mitoma hervatte deze week de trainingen bij Union en de Japanner zit dit weekend voor het eerst dit jaar in de selectie bij de Brusselaars.