Chaos in Gent-Sint-Pieters na laattijdige communicatie Infrabel

Storm Eunice raast over het land en dat zullen heel wat pendelaars geweten hebben. De NMBS en Infrabel besloten in de loop van vrijdagvoormiddag om het treinverkeer vanaf 14 uur in te perken. In West-Vlaanderen rijdt er geen enkele trein meer en ook in Oost-Vlaanderen en Antwerpen zijn er heel wat treinen afgeschaft. Die laattijdige communicatie zorgt voor heel wat ongemakken voor de reizigers. Vooral in het station Gent-Sint-Pieters heerste er chaos.