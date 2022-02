Luikse schepen Pierre Stassart (PS) sjoemelde om partner aan job te helpen

Het schepencollege van Luik heeft “kennis genomen” van een brief waarin Stassart aan de burgemeester zijn ontslag aanbiedt. Het ontslag wordt op 7 maart ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Stassart werd in december door de correctionele rechtbank van Luik veroordeeld tot één jaar cel met uitstel en een boete van 16.000 euro, waarvan de helft met uitstel. Het gerecht beschuldigde hem ervan dat hij in 2016 de procedures had aangepast bij de aanstelling van zijn toenmalige partner aan de hogeschool van Luik. Na de veroordeling had Stassart zijn intentie aangekondigd om in beroep te gaan.

Stassart bleef sindsdien lid van het schepencollege. Wel trok hij zich terug uit de instanties van de hogeschool. Zijn bevoegdheden werden overgedragen aan schepen Jean-Pierre Hupkens.