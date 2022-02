Mucopatiënte Michelle (30) wordt mama na dubbele longtransplantatie: “Ik durfde mijn arts zelfs niet vragen of het kon”

Lint

De zoveelste vrouw die een baby op de wereld heeft gezet, maar toch zo bijzonder: Michelle Geudens (30) uit Lint, die samen met haar overleden zus Claire een gezicht gaf aan de patiënten met mucoviscidose in ons land, is mama geworden van Senna. Michelle heeft twee donorlongen door de erfelijke ziekte, en durfde haar arts aanvankelijk niet vragen of ze zwanger mócht worden. “Maar alles is goed verlopen en we zijn allemaal supergelukkig”, zegt Michelle. “Dat Senna er is, is vandaag nog een zeldzaamheid. Ik hoop voor anderen dat dit over tien jaar niet meer zo is.”