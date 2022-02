Uiterst zeldzaam: wetenschappers vinden jong van spookhaai

Wetenschappers in Nieuw-Zeeland hebben tijdens veldonderzoek een extreem zeldzame vis gevonden. Ze spotten een baby spookhaai aan de kust van het Zuidereiland. De spookhaai is een erg zeldzame vis. Om dan een exemplaar tegen te komen dat nog maar net uit zijn ei lijkt gekomen, is nog zeldzamer. De dieren leven in diep water waar het zonlicht niet meer reikt, waardoor er amper iets over geweten is. Dit kleine visje kan veel betekenen voor het onderzoek naar de mysterieuze vissensoort.