Vragen voor een afbetalingsplan zijn verdubbeld door hoge energieprijzen

Incassobureau Intrum voorspelt dat de stijgende energieprijzen tot ernstige problemen met onbetaalde energiefacturen zullen leiden. Eerder deze week kondigde sectorfederatie Febeg nog aan -op basis van cijfers tot midden december- dat er nog geen significante stijging is in de vraag naar betalingsfaciliteiten.

Door de exploderende prijzen voor gas en elektriciteit hebben steeds meer Belgen last om hun energiefactuur te betalen. Concreet is het aantal personen dat aan zijn energieleverancier een afbetalingsplan heeft gevraagd, verdubbeld, aldus Intrum. Daarnaast steeg ook de openstaande schuld per klant die niet kan terugbetalen met gemiddeld 40 procent. De gemiddelde waarde van een incassozaak ligt nu op 550 euro per dossier. “Het wordt een delicate uitdaging om op een goede manier met de kwetsbare financiële situatie van een groeiend aantal energieklanten om te springen”, aldus het incassobureau. Om onbetaalde rekeningen op een effectieve maar ook empathische manier te innen, is meer personeel en expertise cruciaal, luidt het.

De afbetalingsproblemen dreigen ook de energieleveranciers in de problemen te brengen. Zo daalde de recuperatiegraad binnen negentig dagen van achterstallige betalingen met 30 procent. “De inning van onbetaalde rekeningen vertraagt dus, waardoor de cashflow en winstgevendheid van energieleveranciers in gevaar komt”.

Intrum baseerde zich voor zijn vaststellingen op een steekproef van bijna honderdduizend incassodossiers in de energiesector.