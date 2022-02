Nordahl Lelandais veroordeeld tot levenslang voor ontvoering en moord van Maëlys

Nordahl Lelandais, een ex-militair, is vrijdag in Frankrijk veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de ontvoering van en de moord op de kleine Maëlys. Hij gaf op zijn proces toe dat hij Maëlys had gedood. Eerder had hij dat altijd ontkend. Maar de bewijzen tegen hem stapelden zich in de loop van het onderzoek op.