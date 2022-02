Storm Eunice richt ongeziene ravage aan in Vlaanderen: overzicht per provincie

Storm Eunice houdt lelijk huis met lokaal rukwinden van 130 kilometer per uur en meer. Vooral in de provincie West-Vlaanderen is er veel schade. Er is ook een eerste dodelijk slachtoffer gevallen. Een 79-jarige man viel in het water en verdronk in Ieper. In Menen is een 18-jarige jogger geraakt door een afgebroken tak. Hij is in kritieke toestand afgevoerd. Een man uit Sint-Denijs-Westerm vecht voor zijn leven nadat hij een zonnepaneel op zijn hoofd kreeg.