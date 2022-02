Ze vielen als dominosteentjes: alle elektriciteitspalen in straat waaien omver

Opvallend beeld vanuit het landelijke Stuivekenskerke, deelgemeente van Diksmuide. Een beeld dat perfect de kracht van storm Eunice samenvat. In de Stuivekenskerkestraat liggen zowat álle elektriciteitspalen omver.

Ze staan in de landelijke straat tussen grote open velden waar de wind vrij spel heeft. Een hele serie van palen kon de krachten niet weerstaan en een voor een plooiden ze allemaal omver. Over een afstand van enkele honderden meters liggen de palen omver. Gelukkig bleven de stroomkabels hier wel intact zodat de hinder voor de buurt miniem is.