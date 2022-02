Marc Brys na de 9 op 9 van OHL: “Of de play-offs realistisch zijn, zal nog moeten blijken”

Voor het eerst in tweeënhalf jaar heeft OH Leuven nog eens negen op negen geboekt. Die reeks proberen Marc Brys en co. zondag nog wat verder te zetten op bezoek bij STVV. “Maar alle weken winnen kan je niet blijven volhouden”, weet de OHL-trainer. En dus zijn ze in Leuven nog altijd voorzichtig als het gaat over ambities en eventuele play-offs.

“We zijn nooit over onze tegenstanders heen gelopen”, zegt Marc Brys over de recente negen op negen van OHL. “We hebben er telkens hard voor moeten werken en de groep loopt nu zeker niet ineens over van vreugde. Je kan als coach meer vragen na een negen op negen dan na een nul op negen, dat wel. De spelers staan daar nu meer voor open. Maar er is totaal geen euforie. We weten allemaal dat het nog beter kan.”

OHL is opgerukt naar de negende plaats. De degradatiezorgen lijken voltooid verleden tijd. “Onze ambitie is nu om in de linkerkolom te blijven. Dat is een geweldige uitdaging”, aldus Brys. Wie linkerkolom zegt, die denkt aan de play-offs, toch? Het verschil tussen top acht of top negen ambiëren, is klein. “Goed gerekend”, zegt Brys daarop. “Maar alle weken winnen kan je ook niet blijven volhouden. Uiteraard nemen onze ambities toe, maar of de play-offs realistisch zijn, dat zal nog moeten blijken. Er staan nog altijd meer ploegen vlak onder ons dan vlak boven ons, maar ambitie hebben mag altijd. Iedereen speelt graag play-offs.”

De mogelijkheid om deze week op Stayen te gaan trainen, laten ze bij OHL passeren. Ze speelden wel op een kunstgrasveld met dezelfde vezels in Tienen, iets dichter bij huis.

Eenzelfde STVV als toen de Kanaries vorig weekend wonnen tegen leider Union, verwacht Brys overigens niet. “STVV zal ongetwijfeld behouden wat goed is, maar er zitten bijna 30 punten tussen Union en ons, dus het lijkt me niet nodig om even gesloten te spelen”, klinkt het. “Het is een ploeg met veel snelheid in. Een beetje zoals Cercle vorige week, maar ik denk dat STVV meer zal willen voetballen”, besluit Brys.