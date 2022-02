Problemen voor de kalendermaker: AA Gent-Seraing volgende week al?

De afgelaste wedstrijd AA Gent-Seraing wordt mogelijk in de loop van volgende week al ingehaald. AA Gent is de eersteklasser met de drukste agenda van de komende weken. Uitwijkmogelijkheden naar een midweekse inhaalwedstrijd zijn er nauwelijks.

De Buffalo’s zitten nog in de halve finales van de beker (terugwedstrijd op 2 maart) én beslechten de twee weken nadien de 1/8ste finales van de Conference League. Vervolgens volgt een interlandbreak én nadien vinden de kwartfinales van de Conference League plaats (7 en 14 april) plaats. De reguliere competitie eindigt evenwel op 10 april. Het enige gaatje in de kalender is dus komende week. Eerst moet echter nog de veiligheid aan de Ghelamco Arena kunnen worden gegarandeerd. Een herstelling van het beschadigde dak is nog niet nodig. Wel moeten loshangende stukken verzekerd worden. Het is nu wachten tot de wind voldoende gaat liggen, opdat er iemand op het dak kan. Er wordt gehoopt dat dit na het weekend kan.

LEES OOK. Wedstrijd tussen AA Gent en Seraing dan toch uitgesteld: storm Eunice blaast stukje dak Ghelamco Arena weg

Omdat er niet gelijktijdig met een Europese wedstrijd wordt gespeeld, zouden woensdag (18.45 uur) of donderdag (17 uur) opties moeten zijn. Als dat niet lukt, moet er al gehoopt worden dat AA Gent uit Europa vliegt en er toch nog een opening in de kalender wil. Maar gezien de slechte Belgische coëfficiënt in Europa, hoopt niemand dat.