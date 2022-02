Minstens 17 doden na ontploffing tankwagen in Nigeria

In het zuidwesten van Nigeria zijn vrijdag minstens 17 mensen om het leven gekomen nadat een tankwagen betrokken raakte bij een zwaar verkeersongeval en er zich een ontploffing voordeed.

Volgens de autoriteiten gebeurde het ongeval naar aanleiding van een riskant inhaalmanoeuvre op een drukke snelweg tussen Lagos en Ibadan nabij de stad Isara. Slechts drie slachtoffers konden worden geïdentificeerd, de andere lichamen waren te zwaar verbrand.

In het West-Afrikaanse land komt het regelmatig tot zware verkeersongevallen als gevolg van de slechte staat van de wegen en doordat vele bestuurders aan een overdreven snelheid rijden. In september kwamen nog 23 mensen om het leven toen een tankwagen in de stad Lokoja kantelde en ontplofte.