De val van de narcopresident: ex-president wacht in zwaarbewaakte cel op uitlevering die hij zelf mee mogelijk maakte

De voormalige Hondurese president Juan Orlando Hernández wacht in een zwaar­bewaakte cel in hoofdstad Tegucigalpa op zijn uitlevering naar de Verenigde Staten. Hij wordt aan­geklaagd voor actieve samen­werking met drugsmaffia die honderden tonnen cocaïne naar de VS smokkelde. De ex­president werd opgepakt door een politieman die hij eerder het land had uitgejaagd. Hernández riskeert zijn mogelijke uitlevering door een wet die hij zelf liet stemmen, om te tonen dat hij een vuist durfde maken tegen de drugmaffia.