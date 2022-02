Krijgen we binnenkort ook een digitale meter voor water?

Krijgen we na de digitale meter voor elektriciteit en gas ook een digitale meter voor water? Na het succes van de uitrol in Antwerpen beginnen ook drie grote watermaatschappijen van ons land een proefproject. Als dat positief uitdraait, zullen in één keer 80 procent van de Vlamingen er een krijgen.

Watermaatschappij Water-Link installeerde halfweg 2021 de laatste van bijna 200.000 digitale watermeters in de regio Antwerpen. ”Sindsdien hebben we al 6.750 klanten verwittigd van een lek, en 930 mensen geïnformeerd over water dat terugstroomt naar het net”, zegt woordvoerder Senne Van Rompaey. “Die terugstroomalarmen zijn belangrijk voor de volksgezondheid, de lekalarmen voorkomen onverwachte verrassingen. Er gebeuren nu ook minder fouten bij de facturatie, omdat er geen meteropname meer nodig is.”

In de rest van Vlaanderen staan nog analoge watermeters in de kelders en garages. Maar De Watergroep, Farys en Pidpa slaan nu de handen in elkaar voor een proefproject. Nog dit jaar krijgen 70.000 gezinnen een digitale watermeter. Er is een samenwerking met Fluvius om meteen ook digitale gas- en elektriciteitsmeters te installeren, zodat er maar één keer een installateur over de vloer komt.

Als het proefproject een succes wordt, krijgen vanaf 2023 zowat 80 procent van de Vlaamse gezinnen een digitale watermeter, indien mogelijk tegelijk met de gas- of elektriciteitsmeter. (kba)