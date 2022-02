Wenkt een terugkeer naar Club Brugge? Loïs Openda na dit seizoen weg bij Vitesse en ‘klaar voor stap hogerop’

De huurling, die tegen Rapid Wien in de Conference League (2-1-nederlaag) zijn zestiende goal in 32 matchen maakte, wil een stap hogerop zetten. Bij zijn moederclub Club Brugge heeft Openda nog een contract tot en met 2024. De aanvaller verklaart officieel dat een terugkeer naar Club een reële optie is, maar het is maar de vraag of hij niet liever zijn carrière in het buitenland wil voortzetten – op Olympia is hij nooit echt naar waarde geschat. Onlangs was er al belangstelling uit de grootste competities van Europa. (pjc)