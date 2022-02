De keuzes voor Alfred Schreuder worden er niet minder op. De aanvallende weelde is groot en op het middenveld raakt kapitein Vormer zelfs niet meer in de ploeg. Niemand geblesseerd of geschorst: de komende weken kiest de coach van Club Brugge zijn ontbrekende stukken. En daarvoor moet hij drie belangrijke knopen voor doorhakken.