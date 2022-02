Er zijn veel werklozen, maar er is ook veel werk: waarom het niet zo simpel is om nog meer Vlamingen aan de slag te krijgen

De werkzaamheidsgraad in ons land moet naar 80 procent, daarvoor heeft de regering afgelopen week een arbeidsdeal gesloten. Want er zijn veel jobs, er is te weinig werkvolk en we hebben een ‘leger werklozen’ dat niets om handen heeft. Maar is het zo simpel? Wie zit in dat leger mensen zonder werk? Wat bieden de tienduizenden openstaande vacatures precies? Wij keken naar vraag en aanbod op het werkveld, en zagen de enorme kloof die daartussen gaapt.