Christian Kouamé, de meest energieke maar niet de meest efficiënte spits van Anderlecht: “Door mijn lange benen mis ik soms kansen”

Wie de hoge energieprijzen wil counteren, haalt best Christian Kouamé (24) in huis. De Ivoriaanse spits straalt energie uit voor twee. Anderlecht hoopt tegen RC Genk voor het eerst dit seizoen een topper te winnen en dus laadt de Fiorentina-huurling zich op. Zijn reis die startte in zijn wijk in Abidjan en via Italiaanse (kleine) clubs naar Brussel leidde, moet een succesverhaal worden. “Ik wil best nog een jaar bij Anderlecht blijven.”