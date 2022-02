Brandweer: “Wees geduldig, we zullen komende dagen nog veel werk hebben”

De brandweerkorpsen in ons land rijden al sinds vanmiddag van schadegeval naar schadegeval. En dat zullen ook morgen zeker en wellicht ook zondag nog moeten doen. Want de lijst met wachtenden is nog altijd lang.

De brandweerzones in West-Vlaanderen, waar de storm het lelijkst huis hield, zijn meer dan overbevraagd. Zo kreeg de zone Westhoek al meer dan 900 oproepen voor stormschade. Hiervan staan volgens woordvoerder Kristof Louagie nog zo’n 500 interventies in wacht. “Wellicht zullen niet alle interventies vrijdag kunnen uitgevoerd worden.”

De 22 brandweerposten in de Westhoek zijn allemaal op volle sterkte in de weer om de openstaande interventies zo snel mogelijk af te werken. Vaak gaat het om interventies waarbij een ladderwagen nodig is om losse dakpannen weg te nemen of te beveiligen. “Vermoedelijk zal niet alles vandaag kunnen uitgevoerd worden en zal nog heel wat werk nodig zijn om de openstaande interventies af te werken”, klinkt het bij de brandweer. Daarom wordt aan slachtoffers gevraagd om eventueel de hulp in te roepen van aannemers of dakwerkers, uiteraard op voorwaarde dat de wind eerst gaat liggen.

Waar de brandweer vandaag niet meer helpen, doen ze dat zeker morgen of nadien.

Eerst zwaarste schadegevallen

“Wij zijn van plan om tot middernacht door te gaan. Maar dan wordt het wat laat om nog bij de mensen binnen te vallen. Morgenvroeg herbeginnen we dan. Iedereen die hulp gevraagd heeft en intussen niet heeft afgebeld omdat ze een andere oplossing gevonden hebben, zal door ons geholpen worden,” zegt Jasmien O. van de Antwerpse brandweer die rond 19 u. de 900ste oproep kreeg in verband met storm Eunice.

“De meerderheid van de interventies heeft te maken met loshangende of weggevlogen dakpanelen of roofing, maar de snelheid waarmee de meldingen binnenkomen, neemt nu wel af.”

Het spreekt voor zich dat de brandweer voorrang gaf aan de zwaarste gevallen. En aan de oproepen op de openbare weg.

De Oost-Vlaamse brandweerkorpsen hebben vrijdag al enkele duizenden oproepen ontvangen rond storm Eunice. Alle grote steden en gemeenten melden stormschade, met de zwaarste incidenten in Gent, Oudenaarde, Temse en Sint-Niklaas. De brandweerzone Centrum, de grootste hulpverleningszone, heeft rond 18.15 uur nog 1.600 interventies openstaan. Ook die zullen vandaag niet allemaal gedaan kunnen worden.

Over het ganse land, klinkt het, zal de brandweer morgen verder werken om alle noodoproepen door de storm af te handelen. Wie intussen geen hulp meer nodig heeft, wordt verzocht dat ook te melden.