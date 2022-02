Wat als kerncentrales openblijven? En wat als ze sluiten? Beide scenario’s hebben gevolgen

De discussie over de kernuitstap raakt maar niet beslecht. Nu Open VLD, CD&V en de socialisten de deur op een kier zetten om twee centrales te verlengen, draaien de regeringspartijen nog maar eens een rondje. Terwijl we net in deze situatie zijn terechtgekomen door twintig jaar lang na te laten om er werk van te maken. “Een goede oplossing is er niet meer”, zeggen experts. “Maar de kernuitstap lossen, is spelen met vuur.”