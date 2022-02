Biden ondertekent overgangsbegroting waardoor shutdown vermeden is

De wet die vrijdag is ondertekend, stelt de financiering van de overheid veilig tot 11 maart. Ondertussen gaan de moeizame besprekingen in het Congres over de begroting verder.

Het Huis van Afgevaardigden heeft de overgangsbegroting vorige week goedgekeurd en de Senaat heeft er donderdagavond mee ingestemd. De vorige overgangsbegroting, die in december werd goedgekeurd, garandeerde slechts financiering voor de regering tot vrijdag.

Als de nieuwe begrotingswet niet goedgekeurd was, zou het land in een shutdown terechtgekomen zijn waardoor de overheidszaken gedeeltelijk stilgelegd worden. Dan kan het zijn dat ambtenaren verplicht verlof moeten opnemen of tijdelijk zonder loon moeten werken. Afhankelijk van de duur van de onderbreking kunnen ook de diensten worden beperkt of de betalingen worden uitgesteld.