Ook de komende dagen blijft het stevig waaien: “De wind zal nog tijdje aanhouden”

“De wind zal nog een tijdje aanhouden”, aldus weerman Frank Deboosere. “Niet zoals vrijdag. Maar wel 70, 80 of zelfs plaatselijk 90 kilometer per uur. Er gaan wel wat droge momenten tussen zitten. En net zoals vrijdag gaan we ook die vreemde combinatie van wind, regen en zon opnieuw zien. Zondag wordt een grijze dag. Maandag krijgen we opnieuw neerslag met zelfs mogelijk wat hagel.”

“Dat het zo wisselvallig is, is normaal voor de tijd van het jaar. Het contrast tussen de koude poolluchten en de subtropische lucht is nu het grootst, waardoor de straalstroom op zijn sterkst is.”

Pas woensdag kunnen we weer wat rustiger en droog weer verwachten, zegt de weerman.(nba)