Eunice was aangekondigd als zware storm, en dat was niet overdreven: “Maar code oranje was de juiste beslissing”

Het was nog geen 18 uur en alleen al in Antwerpen had de brandweer 500 oproepen gekregen. Die van de oostkust had er om 16 uur al 700 verwerkt. Storm Eunice was al zwaar aangekondigd, en maakte het waar met windstoten van 133 kilometer per uur. Er viel één dodelijk slachtoffer, twee anderen vechten nog voor hun leven. In alle provincies was er schade aan bomen en gebouwen. Had het KMI code rood moeten afkondigen? “Nee, daar blijf ik bij.”