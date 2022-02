Voeten van een spelverdeler, lichaam van een centrale verdediger: Zeno Debast op de rand van de doorbraak in de RSCA-defensie

Een nieuw Neerpede-talent staat op. Zeno Debast (18), die al sinds zijn zevende voor Anderlecht voetbalt, verschijnt zondag tegen Genk vermoedelijk voor de derde week op rij aan de aftrap. Wie hem de voorbije weken in de gaten hield, is het vermoedelijk al opgevallen dat hij een aardig stukje kan voetballen. De jonge Pajottenlander stond vroeger dan ook veel hoger op het veld, tot en met nummer tien, en heeft niet Vincent Kompany of Sergio Ramos maar Cristiano Ronaldo als grote voorbeeld. Ondertussen lonkt een verbeterd contract. Een portret.