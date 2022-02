AS Roma-huurling Bryan Reynolds ‘super excited’ voor eerste derby met KV Kortrijk: “Scoren tegen grote rivaal zou fantastisch zijn”

Bryan Reynolds’ carrière vertrok als een straaljager. Op zijn 19de stak hij de oceaan al over om bij AS Roma te tekenen. Na een jaar op de bank vindt de 20-jarige Amerikaan het spelgeluk terug bij KV Kortrijk. De Kerels wisten in 2022 nog niet te winnen, maar daar hoopt de rechtsachter verandering in te brengen tegen Zulte Waregem. “Ik wil immers echt graag de play-offs nog halen.”