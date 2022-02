Matthijs de Ligt scoort, maar matig Juventus moet vrede nemen met een punt in Turijnse derby

Juventus blijft wisselvallig presteren in de Serie A. In de derby tegen Torino kwam De Oude Dame niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Mathijs de Ligt maakte al voor het kwartier het openingsdoelpunt, Andrea Belotti scoorde iets over het uur de verdiende gelijkmaker.

Torino staat pas tiende in de Serie A en Juventus vierde, maar dat was er vrijdagavond op het veld niet aan te zien. De bezoekers hadden meer balbezit, waren gevaarlijker en hadden eigenlijk zelfs kunnen winnen.

Juventus speelde in eigen huis niet als een topclub. Er zat niet veel structuur in het spel van De Oude Dame en het was centrale verdediger Matthijs de Ligt die op een stilstaande fase met een rake kopbal voor het doelpunt zorgde. Het trio voorin - Paulo Dybala, Alvaro Morata en nieuwkomer Dusan Vlahovic - gaf niet thuis.

In de tweede helft kwam Torino opzetten met veel druk naar voor. Andrea Belotti, de tweede spits van Italië, zorgde voor de verdiende gelijkmaker. Nadien maakte Torino nog aanspraak op de overwinning, maar in de laatste tien minuten was het toch nog even pompen of verzuipen voor de bezoekers. Juventus voerde een slotoffensief op, maar voetbalde geen noemenswaardige kans meer bij elkaar.

Dinsdag neemt Juventus het op tegen Villarreal in de 1/8ste finales van de Champions League. Het tempo zal in die wedstrijd toch wat hoger moeten liggen.