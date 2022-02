Na het vertrek van topscorer Iké Ugbo zat Cercle Brugge in een dipje op het vlak van spitsen. Rubio Waldo viel geblesseerd uit en Millan werd in januari doorgesluisd naar Union. Sylvère Galvoula werd voor zes maanden gehuurd, maar kon nog niet overtuigen. Gelukkig is er nu Kévin Denkey die na een jaar eindelijk lijkt door te breken. Een portret van een omstreden spits.