OHL-verdediger Louis Patris hoopt op nieuwe basisplaats tegen STVV: “Mooi waar ik nu sta, maar ik mik op meer”

Zes maanden was het wachten tussen zijn basisplaats tegen Zulte Waregem en die tegen Cercle Brugge van afgelopen weekend. Lange maanden, maar Louis Patris (20) heeft ze doorstaan en presteerde degelijk tegen groen-zwart. Snelheid is het grote wapen van de jonge centrale verdediger uit de provincie Namen. Maar hij heeft ook een werkpunt: zijn kracht. Marc Brys windt er zich zelfs in op dat Patris nog geen steviger lichaam heeft gekweekt. Een kennismaking.