Landskampioen Lille raakt niet uit het slop en blijft op doelpuntloos gelijkspel steken tegen Metz

Helemaal in het slot werd Edon Zhegrova (ex-Genk) nog uitgesloten bij Lille. Het puntenverlies kreeg zo een extra negatieve dimensie. Met vier op twaalf uit de jongste vier wedstrijden is Lille allesbehalve aan de verhoopte remonte bezig. Het is pas negende, op 23 punten van leider PSG en op één punt van de top vijf, die recht geeft op Europees voetbal. Metz zou nochtans een haalbare kaart moeten zijn, want het is pas achttiende.

Dinsdag speelt Lille in de 1/8ste finale van de Champions League op het veld van Chelsea.