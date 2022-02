Biden “overtuigd” dat Poetin beslist heeft om Oekraïne binnen te vallen

Een Russische aanval kan volgens Biden “in de komende dagen” plaatsvinden. Hij beschuldigt Rusland er ook van om “een valse rechtvaardiging” te creëren voor een oorlog tegen Oekraïne.

De Amerikaanse president benadrukt evenwel dat het nog niet te laat is om tot een diplomatieke oplossing te komen.

Een internationale oliepijpleiding heeft vrijdag na een explosie vuur gevat in Loehansk, een stad in het oosten van Oekraïne in handen van pro-Russische separatisten. Dat meldt het Russische staatspersagentschap Ria Novosti. Het agentschap heeft beelden verspreid van een vuurbal die de nachtelijke hemel verlicht.

Volgens Ria Novosti was de explosie aan de Droujba-pijpleiding sterk te voelen in Loehansk. Wat aan de oorzaak van de explosie ligt werd vrijdagavond niet verduidelijkt, maar ze komt op een moment dat de spanningen in de crisis tussen het Westen en Rusland over Oekraïne een hoogtepunt bereiken.

De Droujba-pijpleiding verbindt Rusland met meerdere voormalige satellietstaten van de Sovjet-Unie in Oost- en Centraal-Europa. Volgens het Russische persagentschap vond 40 minuten later in Loehansk ook nog een tweede explosie plaats.

De Franse president Emmanuel Macron gaat zondag bellen met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin en zaterdag met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Macron wil trachten “het ergste te vermijden”, zo meldt het Elysée vrijdagavond.

“Het is onze taak om het ergste nog te voorkomen. (...) We denken dat we nog steeds in de mogelijkheid zijn om president Poetin af te raden om Oekraïne aan te vallen”, aldus de Franse president.