De dodelijke doortocht van Eunice: in Europa meer dan tien overlijdens door storm

In Europa zijn al meer dan tien mensen om het leven gekomen door de doortocht van de genadeloze storm Eunice. In ons land was één dodelijk slachtoffer te betreuren en vielen enkele zwaargewonden, maar ook in andere landen was het menselijk leed groot.

Rukwinden zoals we die nog maar heel zelden meegemaakt hebben werden vrijdag opgetekend in ons land, maar ook elders in Europa beukte storm Eunice in op gebouwen en mensen met flink wat schade als gevolg.

Jachthaven Ieper

In ons land overleed daarbij één iemand. Het gaat om de 78-jarige Barrie Grant: de hevige wind sloeg hem van een boot in de jachthaven van Ieper, terwijl hij een buur hielp. Grant werd geboren in Engeland, leefde in Canada en woonde al drie jaar op zijn boot in de jachthaven van Ieper met zijn vrouw Carole. “Normaal zijn we er niet in de winter, maar dit jaar uitzonderlijk wel”, vertelt Carole.

Barrie lag onlangs nog in het ziekenhuis met corona. “Maar hij overleefde. Gisteren wou hij een buurman uit de nood helpen op een van de boten naast ons. Maar hij werd gegrepen door een hevige windvlaag. Hij belandde in het water, waarop de buurman hem achterna dook.” Barrie werd uit het water gehaald en moest gereanimeerd worden. Maar wellicht door de shock in het koude water was hij al overleden.

Carole en Barrie ­zouden dit jaar hun ­dertigjarige jubileum ­vieren. “We hadden een ‘wonderful’ leven samen”, zegt Carole.

Code rood

Ook in Nederland was de tol van de storm zwaar. In Amsterdam, Diemen en Groningen kwamen vier mensen om het leven. Drie van hen overleden door omvallende bomen, een vierde was een automobilist die tegen een omgevallen boom knalde.

In het Verenigd Koninkrijk ging Eunice het felst tekeer en lijkt de schade het grootst te zijn. Ook daar zijn minstens vier overlijdens te betreuren. Het gaat om een man die met zijn wagen tegen een omgevallen boom reed, een andere automobilist kreeg puin door zijn voorruit en overleefde dat niet en een vrouw, een dertiger, kwam om toen een boom op haar auto viel. De vierde was een Ierse man die ter hulp wilde schieten toen een boom was omgewaaid en daardoor zelf in gevaar kwam en overleed.

Verder zijn er nog minstens twee mensen omgekomen in Duitsland. Ook daar knalde een bestuurder met zijn auto tegen een boom. Het andere overlijden kwam er door een felle rukwind die een wagen met een man erin deed kantelen. De bestuurder overleed ter plaatse.